Borgmestermøde hos Ritzaus Bureau

Hvordan kan man som borgmester påvirke de landsdækkende medier? Dette spørgsmål satte Ritzaus Bureau og Landdistrikternes fællesråd til debat ved et borgmestermøde i København.

25 af landets borgmestre valgte at lægge vejen forbi Ritzaus Bureau i København, da der blev afholdt debatarrangement med fokus på kommunernes udfordringer med at komme igennem til de landsdækkende medier og politikerne på Christiansborg. Borgmestrene fik et indblik i Ritzaus særlige rolle i det danske mediebillede, og chefredaktør fra Jysk Fynske Medier, Troels Mylenberg, og nyhedschef hos Ritzaus Bureau, Søren Funch, satte begge kommunalvalget i 2017 i fokus.

Borgmestermødet var arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd og Ritzaus Bureau i fællesskab. Landdistrikternes Fællesrådet er toneangivende i sit arbejde med at sætte landdistriktskommunernes udfordringer og ønsker på agendaen hos de landsdækkende medier og samtidig få beslutningstagerne på Christiansborg i tale.

De fremmødte borgmestre var sultne på indsigt. Arrangementet var ikke mange minutter gammelt, før de første spørgsmål til konkrete metoder til, hvordan man ”kommer igennem” allerede var blevet sendt af sted.

Mens formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, gav et indblik i, hvordan organisationen arbejder på mange fronter for at sætte landdistrikternes mærkesager på agendaen, så gav nyhedsredaktør på Ritzaus Bureau Søren Lassen et ”kig ind i maskinrummet” hos Ritzaus Bureau.

Søren Lassen fortalte om et typisk nyhedsdøgn på bureauet og om, hvorfor og hvordan de mange historier prioriteres. De mange borgmestre hørte om, hvordan de kunne gøre deres lokale historier mere interessante for Ritzaus mediekunder og dermed også for Ritzaus redaktion. Samtidig fik alle borgmestrene en åben invitation til at ringe ind til Ritzaus nyhedsredaktører – døgnet rundt, for der er altid en på vagt – for at tale om aktuelle nyheder og vinkler.

Jeg oplever, at det er svært at ramme den rigtige timing samt at være konkrete i vores beskrivelse af, hvorfor en historie er interessant for andre end os selv. Så alle input, der kan give os en fornemmelse af, hvad der skal til er vigtige, sagde Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe kommune, i en pause mellem oplæggene. Han mente dog, at han allerede i havde fået flere konkrete idéer til, hvordan hans kommunes kommunikation til landsdækkende medier kunne forbedres.

Chefredaktør og administrerende direktør på Ritzaus Bureau, Lars Vesterløkke, skitserede ved arrangementets åbning, at Ritzau har en udfordring med at give historier fra landdistriktskommunerne fyldestgørende opmærksomhed i en medievirkelighed, hvor ressourcer og opmærksomhed er koncentreret i hovedstaden. Men at det kan lade sig gøre at trænge igennem til Ritzau med lokale nyheder, gav Landdistrikternes Fællesråds pressechef, Noa Jankovic, konkrete eksempler på. Fællesrådet har på kun et år oplevet en tidobling af citationsfrekvensen. Effekten er opnået ved at bruge et effektivt distributionsværktøj som Ritzaus pressemeddelelsestjeneste, Via Ritzau, kombineret med en generelt mere målrettet kommunikationsindsats.

Proaktiv indsats i Varde

Borgmester Erik Buhl fra Varde Kommune var også inviteret med som taler, fordi han og kommunen har omfavnet medievirkeligheden og prøvet at påvirke den aktivt i stedet for at sætte sig tilbage og ”surmule”, som han kaldte det.

Jeg oplever, at Danmark er meget centraliseret omkring metropolerne og nogle bestemte emner. Og vi oplever, at vi skal gå lidt længere for at komme af med vores budskaber. Vi og mange af mine kolleger har valgt at sige, at det er vilkårene, og så gør vi lidt ekstra for at komme igennem, forklarede Erik Buhl og gav sine kolleger indblik i, hvordan alternative tiltag kan give medieomtale, hvor de traditionelle metoder fejler. Kommunen har eksempelvis haft succes med at sponsorere den oscarnominerede danske film ’Under Sandet’ og har brugt denne historie til at promovere kommunen – blandt andet ved at distribuere den gennem Via Ritzau.

Ritzau finder fælleshistorier

Hvis der er én ting, vi er gode til på Ritzau, så er det at planlægge. Planlægning og forberedelse er bureauets dna, sagde nyhedschef Søren Funch som indledning til sit oplæg. Nyhedschefen var inviteret til at tale om Ritzaus tanker om det kommende kommunalvalg. Han pointerede, at bureauet nægter at blive overrasket, når et kommunalvalg er i fuld gang, men vil vide på forhånd, nøjagtig hvilke historier redaktionen kan forvente.

Desuden laver Ritzau typisk en række temahistorier som et alternativ til opinionsundersøgelser.

Det er håbløst for os at lave opinionsundersøgelser på et kommunalvalg, men der er nogle nære ting – som sygehuse, folkeskoler og flygtninge – som går igen over hele landet. Det laver vi nogle temaer på, sagde han og opremsede en række konkrete eksempler på historier, som vil blive skrevet på baggrund af research, som er lavet i god tid op til et valg, og tendenser, som bureauet følger løbende.

En del af forberedelsen er at lave en rundspørge blandt alle opstillingsberettigede kandidater. De bliver stillet en række spørgsmål om mærkesager. Sidst Ritzau lavede en sådan rundspørge, svarede 3300, og resultaterne bliver brugt til at udvikle relevante historier. Hvis det for eksempel viser sig, at et flertal af byrådskandidater ønsker flere vindmøller, så ligger der en oplagt fælles landsdækkende historie.

Søren Funch opremsede en række kvalificerede bud på, hvad temaerne for det kommende kommunalvalg ville blive, men nævnte også, at Ritzau er bevidst om, at der vil opstå varierende historier lokalt i kommunerne, som bureauet typisk ikke berører, primært fordi de er svære at forudse og dermed svære at forberede sig på.

Vi sætter sjældent dagsordenen på de lokale historier, sagde han og forklarede, at Ritzau i stedet forsøger at finde fællesnævnere og trække tråde til landspolitik.

Kommunalvalget skal vindes i de lokale medier

Selv om kommunerne har et behov for opmærksomhed om mærkesager på landsplan, så skal netop kommunalvalget kæmpes og vindes lokalt – og ikke i de landsdækkende medier – fortalte Troels Mylenberg, direktør og ansvarshavende chefredaktør for Jysk Fynske Medier, da han som sidste oplægsholder prøvede at optegne udfordringerne ved at få mediernes opmærksomhed i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

Nationale medier har et gigantisk problem i forhold til at skulle dække et kommunalvalg. De kan aldrig komme ned i substansen af, hvad der sker i den enkelte kommune. De kan kun tage sig af landstendenser, og de er ligegyldige, mente han.

Derefter optegnede han de fælles udfordringer borgmestre og medier har som følge af et medielandskab, som ser markant anderledes ud i dag, end da TV-Avisen på Danmarks Radio dannede den eneste fælles reference til politiske begivenheder. Først da TV2 åbnede i 1988, fik danskerne en klar opfattelse af, at den samme begivenhed godt kunne tage sig forskelligt ud, alt efter hvor kameraet var placeret.

I dag er der kameraer alle vegne. Alle med en mobiltelefon kan påvirke enhver valgkamp. Det stiller jer (borgmestre, red.) over for nogle store udfordringer, men det stiller også os professionelle medier over for den udfordring, at vi skal finde ud af, hvornår noget faktisk er vigtigt. Hvornår det har en betydning som andet, end at det bare er løbet løbsk, fortalte Troels Mylenberg.

Han viste derefter nichemediet Sukkerroe-Nyt frem som et symbol på den måde, danskerne i stigende grad bruger medier på, nemlig i segmenter. Det lokale tilhørsforhold er væk. Vi knytter os i stedet til interessegrupper. Det påvirker i høj grad mediebilledet. Vi læser eller ser kun nyheder om emner, som vi på forhånd har tilkendegivet, at vi interesserer os for, og i mindre grad historier, som lokale borgmestre eller professionelle medier synes er vigtige at formidle. Det er blevet nemt at vælge til, men også at vælge fra.

Den største udfordring medierne har i dag, er at sørge for, at folk får de nyheder, de ikke vidste, de gerne ville have, sagde Troels Mylenberg og opfordrede de tilstedeværende borgmestre til at være opmærksomme på dette, når de til efteråret skal have deres respektive lokale borgeres opmærksomhed i forbindelse med kommunalvalget.

Efter tre timers debat og oplæg blev dagen rundet af ved Steffen Damsgaard. Dagens indtryk blev ivrigt diskuteret, og der blev udvekslet erfaringer mellem deltagerne, inden de 25 borgmestre vendte tilbage til deres respektive kommuner med fornyet viden om mediebilledet i dagens Danmark.