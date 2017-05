Bryd mediemuren: Varde vinder gehør

Frem for at surmule over, at man ikke kan trænge igennem til de landsdækkende presseorganer, betaler det sig at handle på flere forskellige platforme. Med målrettet kommunikation har Varde Kommune således slået hul i mediemuren.

Vil man have sine budskaber igennem, er man nødt til både at råbe højt og at gøre det i de rigtige retninger.

Det var konklusionen, da Varde Kommunes borgmester Erik Buhl ved et inspirationsmøde arrangeret af Ritzaus Bureau og Landdistrikternes Fællesråd delte sine erfaringer med 24 borgmesterkolleger fra hele landet, hvoraf mange oplevede en stadig frustration over ikke at blive omtalt i ønsket udstrækning.

– Overordnet betragtet var og er vores målsætning at delagtiggøre hele Danmark i, at Varde tilbyder et godt sted at bo, besøge og drive virksomhed i, indledte Buhl.

Det arbejde er først og fremmest lagt i hoveder og hænder på en kommunikationsafdeling med tre medarbejdere, der har deres spidskompetencer inden for formidling og logistisk målretning af historier til såvel de trykte som de elektroniske og de sociale medier.

Den, der lever skjult, lever skidt

Trods sin status som livslang jyde hylder Erik Buhl ikke mange af sine fællers gamle ord om, at den, der lever skjult, lever godt. Tværtimod.

I hans optik kan man kun bryde mediemuren ved at yde en mere end almindeligt aktiv indsats og komme ud over rampen med en kombination af målrettet kommunikation, nytænkning frem for vanetænkning, dygtiggørelse inden for ageren på de sociale platforme og hårdt arbejde.

Tjenesten Via Ritzau bruges flittigt til overvågning af nyhedsstrøm og til udsendelse af pressemeddelelser, hvad enten historierne omhandler et danmarksmesterskab til Vardes speedwayteam, etablering af nye virksomheder, sponsering af den Oscar-nominerede danske spillefilm “Under sandet” eller Hendes Majestæt Dronningens besøg i 2016.

Gaver fra Majestæten med monogram

At ihærdighed kombineret med strategi, logistik og brug af relevante værktøjer betaler sig, taler de tørre tal deres eget, tydelige sprog om.

Da Buhl indledte sit borgmestervirke, lå Varde på landsplan nummer 64 på listen over landets mest erhvervsattraktive kommuner. I dag er man nummer ni.

Kommunens forarbejde med at formidle information til journalister i forbindelse med Majestætens besøg resulterede i, at 48 styks mødte op for at dække begivenheden, der strakte sig over to døgn.

Besøget var koordineret med Varde Kommunes tiltag “Hilsen hjemmefra,” hvor der samles ind til de soldater, man fra kommunens kaserner har udstationeret i kampzoner.

At nogle pakker således kom til at indeholde en kuglepen med royalt monogram, har givetvis ikke gjort glæden hos modtageren mindre.

Nyheder på nettet

De sociale medier er også redskaber til synliggørelse, som Varde Kommune har favnet i alle afskygninger.

Facebook bruges både til at informere og kommunikere med borgerne, mens Twitter primært er i spil, når det gælder hurtige nyheder i overskriftform til journalister, virksomheder og opinionsdannere.

Youtube, Instagram og Flickr anvendes til attraktive videoklip og billeder af kommunen.

– Ligegyldigt, hvad budskaberne omhandler, og hvor vi går ud med dem, er det imidlertid helt vitalt, at der er holdt fokus på nogle få, men væsentlige ting, så modtageren ikke forvirres af, at der køres ud af flere, forskellige spor, pointerede Buhl videre.

– Alt skal stå krystal- og køreklart, så stoffet er nemt for modtageren at forholde sig til og arbejde videre med.

Korte kommandoveje, hurtige resultater

I bestræbelserne på at opfylde missioner og målsætninger vægter Erik Buhl det også højt, at der er tæt interaktion mellem alle involverede i kommunikationsprocessen, så der kan rykkes hurtigt og trækkes i samme tov.

– Hos os refererer kommunikationschefen derfor direkte til kommunaldirektøren, fortalte han.

– Desuden er min egen telefon er altid åben, og jeg har ingen problemer med at blive ringet op klokken seks om morgenen eller klokken ni om aftenen, hvis jeg kan bruges som katalysator eller talsmand for en succeshistorie, der knytter sig til eksempelvis turisme, landdistrikter eller en solstrålehistorie om vores erhvervsliv, hvor forsvar, landbrug og fødevarer jo ligger dybt forankret i vores DNA.

Nok så væsentligt er det ifølge Erik Buhl også, at man ved at arbejde kontinuerligt og taktisk korrekt for at bryde mediemuren, bidrager til hjælpe nabokommunerne.

Hver gang, et informationsinitiativ sættes i værk, og der trækkes ønsket trafik til Varde, vil en af sidegevinsterne også manifestere sig i, at der genereres dynamik og liv til en hel region frem for til blot en enkelt kommune.