CO2-reduktion: Nu skal Danmark køre på pumperne

Fremover vil det i vid udstrækning være store, eldrevne varmepumper, der trækker læsset på de små kraftvarmeværker herhjemme. Arvtageren for naturgas skønnes at ville resultere i en massiv energibesparelse og sikre CO2-reduktion.

Der er nye tider på vej for 160 af de små kraftvarmeværker, der leverer el og varme til omkring 300.000 husstande i Danmark.

Ved hjælp af en støtteordning til kollektive varmepumper uden for kvotesektoren skal værkerne således omlægges til også at levere energi via ca. 70 MW-varmepumper eller omkring 50 nye anlæg.

Varmepumperne fortrænger først og fremmest varmeproduktion baseret på naturgas, og det medfører reduktioner i CO2-udledningerne uden for kvotesektoren, som afhængig af beregningsforudsætninger vil svare til CO2-nedskæringer på omkring 30.000 ton om året.

En brandgod balance

Midlerne til støtten kommer fra den såkaldte grønne klimapulje, hvor regeringen sammen med S, DF, R og SF har afsat 375 millioner kroner, der fra 2017 til 2020 skal bidrage til at sikre en grøn omstilling og skabe mærkbar CO2-reduktion.

– Etableringsstøtten er sammentænkt med Energiselskabernes Energispareindsats, hvor der blev indgået en ny aftale i december 2016, fortæller fuldmægtig i Energistyrelsen Søren Lyng Ebbehøj.

– I kombinationen mellem de to ordninger kan varmeværker uden for kvotesektoren opnå op til ca. 30 % støtte til nye varmepumper, og det giver værkerne et øget incitament til at vælge denne løsning.

De rigtige rammer

Danmark er i forvejen kendt for at være i front, hvad fjernvarme angår, og da produktionsbilledet netop nu ændrer sig radikalt med en øget mængde af elektricitet fra vindmøller og solceller, er det regeringens målsætning, at rammerne er på plads, så fjernvarmeværkerne kan vælge billige og grønne alternativer. (kilde).

Dette flugter fint med vurderinger fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor analyser i forbindelse med den overordnede forsyningsstrategi viser, at der er et stort effektiviseringspotentiale i forsyningssektoren som helhed.

I fjernvarmesektoren alene vurderes potentialet således at være på 2,3 milliarder kroner i 2025.

Win-win med sol og vind

Det seneste tiltag vedrørende varmepumper i fjernvarmesektoren skal dermed understøtte, at effektiviseringspotentialet realiseres.

Derudover er der for nylig indgået en bred aftale om ny økonomisk regulering i fjernvarmesektoren, som blandt andet vil indføre loft over priserne, der løbende sænkes, samt nye regler for forrentning.

Men hvordan skaber varmepumperne så de ønskede forbedringer i praksis?

– Varmepumper kører på ca. 2/3 vedvarende energi og 1/3 strøm, fortsætter Søren Lyng Ebbehøj.

– De kan i nogen grad være fleksible, så de mest kører, når der er ekstra meget vindmøllestrøm i systemet, hvilket øger vindenergianvendelsen yderligere udover de 2/3.

Det sikrer de store CO2-reduktioner, og desuden bidrager varmepumperne med at stabilisere elsystemet, så vi får mere ud af vores vindmøller, og det bliver nemmere at håndtere store mængder svingende elproduktion fra sol og vind.

Til gavn for klima og mennesker

Søren Lyng Ebbehøj fremhæver også en helt håndgribelig fordel for varmeværkernes kunder.

– Vi vurderer, at skift fra naturgasbaserede enheder til eldrevne varmepumper ved et gennemsnitligt kraftvarmeværk uden for kvotesektoren kan medføre besparelser på omkring 3000,- kroner per husstand per år, siger han.

– Besparelserne skal ses i sammenhæng med, at værkerne ved udgangen af 2018 mister et fast driftstilskud i form af det såkaldte grundbeløb, og der er tale om en gennemsnitsbetragtning, hvorfor der kan være nogen usikkerhed forbundet med netop det tal.

Vi forventer dog klart, at ordningen vil hjælpe til store energibesparelser og CO2-reduktion på en del af de mindste kraftvarmeværker med høje varmepriser, hvilket vil komme både miljø og forbrugere til gode, slutter Søren Lyng Ebbehøj.