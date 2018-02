Et godt pressebillede skaber opmærksomhed

En pressemeddelelse illustreret med et pressebillede får mere opmærksomhed hos journalisterne – og nyheder illustreret med billeder får flere læsere.

Et godt pressebillede fanger øjet og får flere til at læse dine tekster. Måske fortæller billedet hele historien, måske gør billedet pressemeddelelsen mere personlig. Måske er det netop billedet, der gør udslaget, om et medie vælger at bringe en historie.

Ifølge teknologi-mediet Mashable er 80% af journalisterne og bloggerne mere tilbøjelige til at dække en nyhed, der sendes med en pressemeddelelse, der indeholder et billede.

Alene derfor bør PR-medarbejdere og kommunikationsfolk altid inkludere billeder i det pressemateriale, der sendes til medier og lægges på nettet.

Billeder gør tekster mere læseværdige. Læserne har mere lyst til at læse tekster med billeder til, og undersøgelser viser desuden, at informationer ledsaget af billeder er lettere at huske end tekster og informationer uden.

Modtagerne bruger mere tid på pressemeddelelser med billeder

Pressemeddelelser med billeder og video bliver ifølge Mashable delt tre gange hyppigere end pressemeddelelser, der indeholder ren tekst.

Modtagerne bruger 30 sekunder mere på en pressemeddelelse, der indeholder billede eller video.

Medierne sparer tid og penge

Sender du et billede afsted sammen med din pressemeddelelse, slipper medierne for at bruge penge på billedet, og de sparer tid på at finde et passende billede selv. Begge dele vejer tungt for redaktionerne.

Har du ikke medsendt et passende billede med pressemeddelelsen, kan du omvendt risikere, at din historie bliver fravalgt af redaktionen.

Medierne elsker gode billeder!

Rigtig gode billeder har lettere ved at komme i medierne, især hvis de fortæller en god historie.

Billedet ryger i mediets arkiv

Når du sender et billede afsted sammen en pressemedddelelse, vil billedet komme i mediets arkiv, hvor der er sandsynlighed for, at det bliver fundet frem og brugt igen ved en senere lejlighed.

Et personligt eller beskrivende billede

Et godt personbillede personliggør budskabet i din pressemeddelelse, og et godt produktbillede eller situationsbestemt billede viser, hvad historien handler om.

Eksklusive billeder øger chancen for synlighed

Overvej at sende eksklusive billeder til udvalgte medier. Gør medierne opmærksomme på, at billedet er til eksklusiv brug for kun dette medie, hvis de ønsker at bruge billedet. Det kan øge chancen for at få billedet vist og budskabet frem.