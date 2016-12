Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 10

Erik Seidenfaden skriver om Gunnar Næsselund i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, Gyldendal 1979-84, at “hans helt væsentlige indsats har ligget i den tekniske og administrative organisation af den moderne nyhedsformidling.”

“Som leder af Ritzau forvandlede han det gamle og noget tørre distributionsorgan for officielle meddelelser til en nyhedsbetjening for den samlede danske presse, der dels gjorde stoffet journalistisk læseligt og dels drog fordel af de muligheder, der lå i kommunikations-teknikkens udvikling, først med fjernskriverne, siden med datamatikken og satellitterne. Med sit kendskab til den nye kommunikationsteknik og forståelse for dens betydning i nyhedsformidlingen blev Næsselund en pioner i Danmark.”

Til enhver tid har det handlet om at få RB-nyhederne ud så hurtigt og præcist som muligt ad de kanaler, der nu en gang er til rådighed. Om det så er via dampskib, jernbane, den elektriske telegraf, telefon, radio, tv eller computer. Læs for eksempel, hvor hektisk et Ritzau-bud oplever nyhedspulsen i bureauets tidlige år:

“Hr. Brahde nedskrev med feberagtig Uro Linierne, Budene stod færdige med Konvolutterne, jeg med den ene Haand knuget om Kasketten og den anden Haand strakt ud for øjeblikkelig at gribe Brevene og Hr. Directøren med Lommeuhret i den ene Haand, den anden paa Dørhaandtaget, saa jeg øjeblikkelig kunde styrte afsted med en Mindelse om, hvor mange Minutter der var til Togets Afgang. Saafremt Toget havde sat sig i Bevægelse, kastede jeg Brevene ind ad det aabentstaaende Vindue i Postvognen lige i Hovedet paa Expeditøren.”

Mange år efter, at Ritzau-buddet sprinter fra redaktionen på Højbro Plads for at nå Masnedsund-togets afgang klokken 7, er der kommet mere fart på distributionskanalerne.

I maj 1937 eksploderer den tyske zeppeliner Hindenburg klokken 19.16 lokal tid ved indsejlingen til Lakehurst Flyveplads ved New York – klokken 00.16 dansk tid. Et telegram med ordene “zeppelin Hindenburg explosa” modtages på Ritzaus fjernskriver klokken 00.33, det vil sige 17 minutter senere, og et eller to minutter efter er det hos alle redaktioner i hele landet, der har fjernskrivere. 17 minutter senere igen, klokken 00.50, kommer et telegram på 49 ord med en nærmere beskrivelse af ulykken, og indtil klokken 2 om natten – i tide til morgenudgaverne – yderligere syv telegrammer på i alt 381 ord.

En større provinsavis skriver: “For denne præstation skylder vi en uforbeholden anerkendelse til Ritzaus Bureau, som her har ydet en virkelig beundringsværdig service.”

27. juli 1953 bliver våbenstilstanden i Panmunjom på grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea underskrevet klokken 10.01 lokal tid – 02.01 dansk tid. Meddelelsen foreligger via New York, Reuter og Ritzau på de danske blades redaktioner seks minutter senere – klokken 02.07.

“Det internationale nyhedsapparat har vist ved denne lejlighed sat verdensrekord i hurtig reportage”, skriver et provinsblad.

Lidt over et år efter, 18. september 1954, modtager Ritzau på sin internationale fjernskriverforbindelse fra London følgende meddelelse, som bringer nyhedsformidlingen op på et nyt niveau:

“This circuit will now be switched over to the ringside at yankee stadium, new york, for direct transmission of a round-by-round report of the heavy-weight title fight between marciano and ezzard charles. reuter end 0356.”

Springer vi knap et århundrede tilbage, mangfoldiggøres telegrammerne fra Ritzau ved gennemskrivning ved hjælp af kulpapir. En metode, som direktør Ritzau vedbliver at sætte pris på, fordi den er hurtigst og mindst kompliceret. Til gennemskrivning benyttes en af de hårdeste blyanter, der kan opdrives, og skriveunderlaget er en zinkplade. En mand, der er vant til gennemskrivning, kan på den måde skrive indtil 15 læselige kopier, men så skal hånden også føres med stor kraft.