Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 11



I Kapitel 11 af Historien om Ritzaus Bureau bliver bureauet tvunget til at arbejde under vanskellige forhold, da den tyske besættelsesmagt indfører delvis censur.

Tidligt om morgenen 9. april 1940 ringer telefonen hos Ritzaus Bureau i Ny Østergade i København. Det er en repræsentant for den tyske besættelsesmagt, som fortæller, at “en herre fra bataillonen” vil indfinde sig på bureauet i løbet af en halv time for at stille sig til rådighed, nærmest som en formsag. Man forventer, at bureauet ikke udsender fjendtlige meddelelser.

Der dukker imidlertid aldrig en tysk repræsentant op, og bortset fra en formel visit langt senere modtager bureauet ikke besøg eller direkte instruks fra de tyske myndigheder under hele besættelsen. Men det betyder ikke, at Ritzau kan fortsætte, som om intet er hændt. Det er derimod med Udenrigsministeriets Pressebureau som mellemled, at instrukserne gives. Censur er indført. Det indebærer, at besættelsesmagtens militære forhold i landet ikke må omtales, og at anti-tysk propaganda er forbudt.

Meget ændres i besættelsesårene, ikke mindst bureauets noget gammeldags arbejdsform, og det er ikke med ledelsens gode vilje, at RB både hos dagbladene og offentligheden bliver til “Det officielle Ritzau”. Men der opstår også i de år et helt nyt forhold mellem bureauet, dagbladene og offentligheden: Dagspressen lærer Ritzau at kende som en journalistisk arbejdsplads.