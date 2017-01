Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 17

“Hvad går du og laver”, spørger Troels.

“Jeg er ved at være færdig med en børnebog om profeten Muhammed”, svarer Kåre.

Et spørgsmål og et svar – og tonen til Danmarks største udenrigspolitiske krise siden Anden Verdenskrig er slået an. Troels er journalist med efternavnet Pedersen og bliver nogle måneder efter sit spørgsmål til forfatteren Kåre Bluitgen, en gammel ven fra det københavnske bz-miljø, ansat som vikar på landets største nyhedsbureau. Den nye medarbejder synes, det er en god historie, at Kåre Bluitgen under deres snak i en lejlighed på Frederiksberg har fortalt, at han har svært ved at finde tegnere, der vil illustrere bogen. De tør simpelthen ikke af frygt for det muslimske samfunds reaktioner, forklarer forfatteren. De to aftaler et interview, og fredag 16. september 2005 klokken 4 om morgenen udsender Ritzau et telegram med overskriften “Danske kunstnere bange for kritik af islam”:

“Mordet på den islamkritiske hollandske filminstruktør Theo van Gogh og det voldelige overfald på en underviser fra Carsten Niebuhr Instituttet har gjort danske kunstnere bange. Forfatteren Kåre Bluitgen afleverer om to uger en ny bog om profeten Muhammed til forlaget Høst og Søn, men flere danske kunstnere har af frygt for vold og repressalier sagt nej til at illustrere bogen med tegninger af profeten”.

Historien om selvcensur er så god, at den citeres i de fleste medier, også selv om Kåre Bluitgen nægter at sætte Ritzau og andre i forbindelse med nogle af de tegnere, der ikke tør bidrage til bogen. Onde tunger hævder, at det måske bare er en historie, Kåre Bluitgen har fundet på for at skabe opmærksomhed om sin bog.

Jyllands-Posten beslutter sig for at afprøve Bluitgens påstand og sender en invitation til 40 bladtegnere om at portrættere Muhammed. 12 tager udfordringen op, og 30. september fylder tegningerne en hel side i avisen, hvor kulturredaktør Flemming Rose advarer om en snigende selvcensur. En enkelt af de tegnere, der takker nej til Jyllands-Postens indbydelse, begrunder det med frygt for repressalier.

I første omgang vækker tegningerne ikke den store opmærksomhed uden for landets grænser, men i januar 2006 kommer det frem, at en række danske imamer har rejst rundt i Mellemøsten med Jyllands-Postens tegninger for at samle støtte til deres protester mod Danmark. Muhammed-krisen har præget bureauets nyhedstjeneste lige siden. Et opslag i Ritzaus telegramdatabase viser, at “Muhammed” er nævnt 9746 gange siden artiklen 16. september 2005. Fra databasens start i 1988 og frem til 15. september 2005 er “Muhammed” nævnt 797 gange.