Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 18, del 2

Michael Bergmann runder Historien om Ritzaus Bureau af ved at gøre status over de turbulente år 2012 – 2017.

I jubilæumsåret udgør Ritzaus indtægter fra nyheder til medier kun omkring en tredjedel af den samlede omsætning. Og heraf er det under halvdelen, der kan kobles til en trykt avis. For fem år siden hentede Ritzau over 50 procent af sine indtægter fra de klassiske medier. At bureauet anno 2016 ikke har meget til fælles med den virksomhed, som Erik Nicolai Ritzau etablerede for 150 år siden, vidner en status for 2015 fra salgsafdelingen om:

Der er indgået et samarbejde med Ekstra Bladet om Ekstra-universet, salg af den nye indholdsdelingstjeneste til nye kunder som Betxpert, citatvideotjeneste til Jyskebank.tv og Mobil.nu, Altinget er ny kunde på livestreaming og citattjenesten, Den Korte Avis bliver kunde i Ritzau Fokus, og TV3 Sport køber adgang til alle sports-liveblogs fra Ritzau.

Året byder også på salg af næsten 30 presse- og pr-bureaupakker, heriblandt til Det Kongelige Teater, Amnesty, Kræftens Bekæmpelse og et lille, men voksende antal kommuner, nye aftaler med EU-Parlamentet og en række ministerier samt en større kontrakt med canadiske Marketwired, der er en af verdens største distributører af pressemeddelelser. Alt sammen noget, der skiller sig ud fra den klassiske nyhedstjeneste til de gamle aviskunder.

Man kan konkludere, at der er opstået rod i den eksisterende orden. På engelsk oversat til disruption, et af modeordene i 2016: “En virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller”. For også i mediebranchen har digitaliseringen af information ødelagt de gamle forretningsmodeller.

Blikket hos de vestlige bureauchefer er dog ikke længere helt så jaget. Det ser ud, som om bureauerne efterhånden har vænnet sig til det vilkår, at printmarkedet skrumper, og at der skal findes nye veje. Forandring er blevet hverdag, lyder det fra Ritzau-direktør Lars Vesterløkke, der i september 2016 er til konference og generalforsamling i Bratislava i Slovakiet i den europæiske sammenslutning af nyhedsbureauer, EANA. Konferencen handler om nye formater og nye måder at tjene penge på, eksempelvis på video, data, algoritmer og robotjournalistik.

Netop robotteknologi peger flere på som et muligt nyt forretningsområde for Ritzau, da bureauets nyvalgte bestyrelse mødes i juni 2016. De første erfaringer med robotjournalistik er allerede gjort, da Ritzau i 2015 går i luften med et program, der på få sekunder kan finde og udsende nøgletal fra virksomheders årsregnskaber. Det handler nu om ultrahurtige finansnyheder.

– Processen med at finde tallene, som i dag tager nogle sekunder, vil ske på brøkdele af et sekund, siger direktør Søren Funch, Ritzau Finans.

Gode og mindre gode nyheder for bureauet veksles hyppigt i de begivenhedsrige 10’ere. Ritzau må indkassere et prestigetab af de større, da Folketinget efter en udbudsrunde vælger Berlingske Nyhedsbureau som nyhedsleverandør med virkning fra 1. januar 2013.

“Folketinget fyrer Ritzau”, “Berlingske gafler Folketinget fra Ritzau” og “Folketinget kvalitetsstempler Berlingske Nyhedsbureau” er nogle af de overskrifter, der dukker op i sensommeren 2012.

Ritzau kan ofte være med til at sætte dagsordenen i den politiske debat, fordi bureauets nyhedstjeneste benyttes intensivt af folketingsmedlemmerne som et overvågningsredskab i samfundsdebatten. Ikke mindst derfor er valget af BNB, der præsenterer Folketinget som sin første eksterne kunde, en bet for bureauet. Søren Funch, nyhedschef på Ritzau, hæfter sig over for fagbladet Journalisten ved, at Ritzau er bedst på to ud af tre konkurrenceparametre, men det rækker ikke i sidste ende:

– Ritzau vinder på kvalitet og hurtighed. BNB er markant lavere på prisen. Vi er meget langt fra hinanden. Vi har lavet en vurdering, at hvis vi skal holde kvaliteten, kan vi ikke sætte prisen så langt ned.

Ifølge Mediawatch er prisforskellen mere end en halv million kroner på de to bud fra Ritzau og BNB. Det tal ønsker Ritzau-direktør Lars Vesterløkke ikke at kommentere. Beslutningen om at skifte nyhedsleverandør får De Konservatives folketingsgruppe til at henvende sig til Folketingets formand og direktør.

– Jeg er bekymret for, hvad det vil betyde for kvaliteten af de informationer, man får i Folketinget. Specielt for os som arbejdsplads er det vigtigt at få nyhederne så dokumenterede som overhovedet muligt og så hurtigt som overhovedet muligt. Og der har Ritzau fungeret upåklageligt, siger Brian Mikkelsen, formand for den konservative folketingsgruppe, til Journalisten.

Hvor meget bruger du Ritzau, spørger bladet.

– Jeg bruger det, ja nu lyder det helt spektakulært, 100 gange om dagen. Konstant. Det tror jeg, er det redskab, flest politikere bruger for at holde sig ajour med, hvad sker der rundt omkring, siger Mikkelsen.

Enhedslistens Per Clausen er “ikke vældig begejstret” for, at Folketinget har fravalgt Ritzau, men mener, at De Konservative med vedtagelsen af udbudsloven i 2007 selv er medskyldig i skiftet.

– Det er ærgerligt, at det er nødvendigt at sende en ting i udbud på den måde og i sidste ende være nødt til at kassere et produkt, vi sådan set er tilfredse med. Men sådan er udbudsloven skruet sammen, siger Per Clausen til fagbladet.

Chefredaktør Jens Grund, Berlingske, maner til ro:

– Folketinget har brugt Ritzau i mange år, så det er klart, at der kommer noget urolighed, når der sker noget nyt. Min fornemmelse er dog, at uroen er gået i sig selv igen, og jeg er sikker på, at politikerne bliver fuldt ud tilfredse, når de kommer til at se vores produkt.