I sine gemmer har Erik Nicolai Ritzau efterladt sig et testamente og en meddelelse om, at han ikke ønsker dødsfaldet bekendtgjort i aviserne. Han har også frabedt sig, at der ved kisten bliver sagt noget om hans gerning eller person. Alligevel er der mødt en stor skare af mennesker op for at tage afsked med Ritzau i Holmens Kirke.

“Der behøvedes heller ingen Levnedsskildring ved denne Baare, dertil er den Afdødes Navn og Virksomhed alt for fast knyttet til den danske Presse”, skriver P. Eliassen i “Ritzaus Bureau 1866-1916”.

Har direktøren frabedt sig taler ved bisættelsen, kommer de dog senere, blandt andre fra departementschef Jerichau-Christensen, der fra 1904 til 1917 er formand for Ritzaus bestyrelse:

“Til med Duelighed at lede en Virksomhed som Ritzaus Bureau hører der et eget Kompleks af mange forskellige Egenskaber, og disse var i lykkelig Forening tilstede hos Direktør Ritzau; han havde et udmærket journalistisk Blik, som han anvendte med samme Dygtighed, naar det gjaldt Betjeningen af det enkelte Blad; han havde en sikker Dømmekraft paa det forretningsmæssige Omraade, var beslutsom og dristig uden at være letsindig, rundhaandet og sparsommelig i rette Tid og paa rette Sted; han besad en fremragende Forhandlingsevne, var kraftig og bestemt overfor Medkontrahenten uden at savne Smidighed og Bøjelighed; han var opmærksom for enhver Udviklingsmulighed for Bureauet, havde Sans for at vælge sit Personale rigtig, var snarraadig og ihærdig, flittig, kundskabssøgende og altid fuld af livlig Modtagelighed.

Han haandhævede det betydningsfulde Monopol, han havde skabt sig, med Fasthed, men han misbrugte det aldrig, og han var i det hele taget en ualmindelig anseelig og talentfuld Forretningsmand, hvis Personlighed passede godt til og udfoldede sig smukt sammen med den store Institution, han efterlader sig, og som vil bevare hans Navn længe udover hans Død”.