Historien om Ritzau – Kapitel 1

Faderen, Niels Lauritz Ritzau, der er skomager og vognmand, ender sine dage på St. Hans Hospital i Roskilde, da Erik Nicolai er 21 år. Moderen, Caroline Elisabeth Bergeschou, driver i mange år blomsterfabrikation. Erik Nicolai er den yngste af fire søskende og familiens eneste søn, men to af søstrene, Elise og Nicoline, dør som spæde. Den tredje og ældste søster er Emma Emilie. Oprindelig er det meningen, at Erik Nicolai skal i lære på et handelskontor i Hamburg, og han får derfor særlig undervisning i engelsk, fransk og tysk. Men i 1853 ansættes han ved Overpostmesterembedet i København, hvor han bliver frem til 1861.

Da krigen står for døren, aftjener han sin værnepligt og søger om at blive optaget på skolen for reserveofficersaspiranter. Kompagnichefen anbefaler at optage den unge Ritzau på grund af hans “opvakte udseende og kraftige legeme”. I 1864 udnævnes han til sekondløjtnant.

Da krigen er slut, overvejer Ritzau at udvandre, han er forlovet og vil skabe sig en levevej, men bliver i stedet knyttet til den nye avis Dansk Rigstidende. Her udfører han kontorarbejde, hjælper til i korrekturen, refererer fra Borgerrepræsentationen og Rigsraadets Landsthing.

