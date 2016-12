Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 15

Vi nærmer os den foreløbige slutning på Michael Bergmanns gennemgang af Ritzaus historie. I kapitel 15 ændrer internettet bureauets rutiner, og finansmanden Klaus Riskær Pedersen truer Ritzaus eksistensgrundlag med en idé om videreformidling af bureauets tjenester.

På de fleste europæiske nyhedsbureauer er billedet det samme i midten af 1990’erne: Der arbejdes på at definere bureauernes roller, så de ikke kolliderer med ejernes forretningsområder, mens der søges nye aktiviteter til at sikre bureauernes økonomi. Da ejerne som regel er medierne i de enkelte lande, er der ikke langt til konfliktfyldt farvand, når nyhedsbureauerne forsøger at udvide deres interesseområder.

Skal for eksempel Ritzaus tjeneste sælges til alle, der vil købe den?

Det spørgsmål bliver meget nærværende, da finansmanden Klaus Riskær Pedersen i 1997 køber tjenesten for at levere den til sine kunder i det nye firma, internetudbyderen Cybercity. Sagen drøftes i Ritzaus bestyrelse, for ifølge ejerkredsen vil det være det samme som at lukke bureauet, hvis man via et abonnement i Cybercity kan få tjenesten gratis.

Bestyrelsesformand i Ritzaus Bureau I/S, chefredaktør Hans Dam, Fyens Stiftstidende, mener, at bestyrelsen må have lov til at vurdere, hvem man leverer til, når det er medier, som er i direkte eller indirekte konkurrence med bureauet. Resultatet bliver, at Ritzau opsiger aftalen med Cybercity fra 1. januar 1998. Klaus Riskær Pedersen er overbevist om, at Cybercity bliver afvist, fordi Ritzaus ejere selv har planer om at lave elektroniske nyheder, hvilket flere aviser er begyndt på.

– Salig Ritzau ville rotere i sin grav, hvis han hørte, at man vil tilbageholde information for folk, der gerne vil købe den, mener finansmanden, der indbringer bureauet for Konkurrencerådet.

I december 1997 kommer det til en af de sjældne arbejdsnedlæggelser på Ritzau. Medarbejderne er utilfredse med forudsætningerne i 1998-budgettet, men især er det en protest mod, at Ritzau ikke må sælge nyheder, til hvem det vil. Det afskærer bureauet fra både kunder og indtægter, mener medarbejderne.

30. september 1998 er Konkurrencerådet klar med sin afgørelse i sagen om Cybercity, og den falder ud til Ritzaus fordel:

“Det kan ikke påbydes Ritzaus Bureau at levere sit produkt, Ritzau Online, til Cybercity Telefoni. Dette hænger sammen med, at Ritzaus Bureau ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked”.

Også nogle år tidligere opstår en interessekonflikt, da Jyllands-Postens chef, Jørgen Ejbøl, gør sig til talsmand for, at Ritzau udelukkende skal producere til de nuværende kunder, og skal der sælges noget, skal det ske gennem de enkelte blade. Bølgerne går højt, og på et tidspunkt truer Ejbøl med at melde Jyllands-Posten ud af Ritzau. Samtidig regnes der i bladhuset i Viby ved Aarhus på, hvad man kan sætte i stedet for bureaustoffet. Det fremgår af den netop udkomne “Beretningen om de danske aviser 1992-2011” skrevet af tidligere chefredaktør Ole C. Jørgensen.