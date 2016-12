Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 12

Sagen lukkes stort set i 1992, da Østre Landsret i princippet frikender lægerne for fejl i forbindelse med behandlingen. Retten lægger ganske vist til grund, at danske læger i 1943 kendte til muligheden for at anvende stoffet Per-Abrodil som alternativ til Thorotrast. Men det findes ikke godtgjort, at man på det tidspunkt havde en sådan viden om risici, fordele og ulemper ved anvendelsen af de to stoffer, at retten kan kritisere brugen af Thorotrast.

Nils Malmros mener dog, at han er forpligtet til at tage sagen op igen, fordi pressen ikke erkender, at den har taget fejl, og at hans far er blevet frikendt to gange. Til fagbladet Journalisten siger Malmros i 2002:

– Jeg føler stadig indignation, når jeg læser artiklerne fra dengang. Det er den eneste lægeskandale, jeg kender indefra. Og det var overhovedet ikke nogen skandale. Betyder en Cavlingpris, at man er for god til at fortælle sandheden, når den kommer frem?

Malmros indrømmer dog, at han kun har læst et fåtal af Jens Jørgen Espersens artikler, og han henviser i sin bog til blot to af de mange artikler om Thorotrast-sagen.

Ritzau-journalisten følger sagen tæt også efter Cavlingprisen og skriver omkring 120 artikler fra 1987 og fem år frem. Filminstruktøren er især utilfreds med indholdet af en baggrundsartikel, som Espersen skriver op til den dom, der falder i Østre Landsret i 1992.

Til Journalisten siger Nils Malmros:

– Espersen lavede et meget grundigt og præcist stykke research. Det er der ingen tvivl om. Men hvorfor laver han så den baggrundsartikel i 1992, hvor han fortsætter med at insinuere, at min far og lægestanden havde begået lægefejl? Er det for at forsvare sin Cavlingpris?

Ifølge Malmros ved Espersen udmærket, at der ikke er begået lægefejl, og i den opsummerende baggrundsartikel kunne han “have fremlagt den komplekse sandhed om Thorotrast, som han på det tidspunkt mere end andre lå inde med.”

Men det afviser Ritzau-journalisten.

– Det var stadig helt åbent, om der var begået lægefejl. Jeg kunne ikke vide, hvordan dommen ville falde ud. Jeg opfatter Malmros’ indlæg som et partsindlæg. Det overrasker mig meget, at der skulle gå så mange år, før han kommer frem med kritikken, forklarer Jens Jørgen Espersen til Journalisten:

– Jeg forstår ikke, hvordan en filminstruktør som Nils Malmros kan lave så dårlig research og komme med så alvorlige anklager mod mig uden at have læst mine artikler. Det ville svare til, at jeg bedømte Nils Malmros’ arbejde ud fra en af hans film, som havde fået dårlig kritik.

Den 15-årige dreng, som Richard Malmros sprøjtede Thorotrast ind i halspulsåren på, blev opereret og overlevede. Han døde 31 år efter af den kræftsygdom, som Thorotrasten ifølge landsretten forårsagede.

Richard Malmros, der i slutningen af 1940’erne regnes for landets ledende neurokirurg, redegør i en artikel i Ugeskrift for Læger for sine overvejelser om brugen af Thorotrast – at selv om man ville benytte alternativet Per-Abrodil, var det ikke muligt at fremskaffe dette i 1946.

Filmen “At kende Sandheden” får flotte anmeldelser, men bliver ikke den samme publikumssucces som andre af instruktørens film.

Richard Malmros dør i 2000, 95 år gammel, som en noget bitter mand, der aldrig kan slippe sin skyldfølelse.

Dansk Journalistforbunds Cavlingpris er også i 1947 tilfaldet en Ritzau-medarbejder. Det er den senere direktør for Ritzaus Bureau Gunnar Næsselund, der hædres for “fremragende journalistisk arbejde med det formål at informere den danske offentlighed om relationerne mellem Danmark og England.”