Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 13

Erik Nicolai Ritzau dør i december 1903 og når ikke at opleve sin tanke blive omsat til virkelighed. Yderligere 44 år kommer der til at gå, før hans søn efter flere tilløb afslutter forhandlingerne og sælger Ritzaus Bureau til den danske presse. Det er Anden Verdenskrig, der sætter fart under planerne. De gamle forbindelser til det internationale nyhedsmarked skal genopbygges efter krigen, og der er en frygt for, at bureauet kan havne i uønskede hænder, hvis tiden forpasses.

– Lad mig sige, at det er noget af en national opgave. Vi kan endnu engang komme ud for pres udefra, og da er det af største betydning, at vi står samlede om ét eneste bureau, lyder det fra redaktør S.P. Qvist, Fyns Tidende, formand for Den Danske Presses Telegramudvalg.

23. maj 1945 – dagen før Udenrigsministeriet samler allierede og danske pressefolk til en befrielsesmiddag på Skydebanen – mødes telegramudvalget, der varetager den danske presses interesser med hensyn til den fælles telegramforsyning, særlig i forhold til Ritzaus Bureau. Man bliver enige om at nedsætte et udvalg, der skal forhandle med Ritzaus ledelse om overtagelse af bureauet.

Ritzaus ejere og ledelse står ikke uforberedte overfor udspillet. Allerede 26. april 1944 har direktør Lauritz Ritzau haft en samtale med redaktør Hendrik Stein, formand for Københavns Redaktørforening. Stein fortæller Ritzau, at man i pressen har bedt ham finde ud af, om der er “truffet nogen bestemmelse vedrørende bureauets fremtid og skæbne.” Redaktøren vil gerne vide, hvad der vil ske, hvis direktør Ritzau selv eller alle interessenterne falder bort.

Bureauets bestyrelse drøfter sagen 4. maj 1944. Det overlades til Lauritz Ritzau at invitere redaktør Stein til et møde med bestyrelsen for at få en nærmere orientering om forholdene. Mere sker ikke under krigen, men på det tidspunkt foreligger der en skitse til ejernes betingelser, som stort set følges to år senere.

I efterkrigssommeren kommer forhandlingerne i gang ved et møde 1. august hos redaktør Hasager, Politiken, og i et nyt møde 12. september er der enighed om at gå videre med sagen. Lauritz Ritzau og resten af familien stiller sig velvilligt. Ritzau ønsker blot, at overtagelsen af bureauet sker “under sådanne former og på et sådant tidspunkt, at offentligheden ikke på grund af bureauets hjælpsomhed overfor pressen under besættelsen får den fejlagtige opfattelse, at overtagelsen har noget med en udrensning at gøre.”