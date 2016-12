Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 14

Alt dette skal ses i lyset af, at der til den stiftende generalforsamling i medarbejderforeningen 1. marts 1945 maksimalt kan møde 14 medarbejdere. Foreningens første formand bliver Aage Zartov, der i kraft af sin stilling som seniorredaktør og en bestyrelsespost i journalistforbundet har et ganske tæt forhold til direktør Ritzau. Sidstnævnte har nok affundet sig med, at der er oprettet en medarbejderforening, men han opfatter den bestemt ikke som en forhandlingspart.

Alligevel lykkes det journalisterne at få forhøjet grundlønningerne med 25 procent. Mindstelønnen på bureauet er nu – i 1945 – 9000 kroner årligt, mens gennemsnitslønnen er 11.225 kroner. Dog er det fortsat et godt stykke under det københavnske gennemsnit. På de store blade i København er lønnen i slutningen af 1940’erne mellem 18.000 og 23.000 kroner om året.

“Hygge, mindre hygge og slet ingen hygge” er Aage Zartovs karakteristik af den for ham stadig mere materialiserede ånd, som han finder herskende på de tre bureau-adresser, han har oplevet, Købmagergade, Ny Østergade og Mikkel Bryggers Gade.

Her støder vi på den første af mange beklagelser over “et så forceret og enerverende arbejde, at det næppe bliver muligt for os alle at fortsætte til den normale pensionsalder”. Medarbejderforeningens formand giver både manglende personale, konkurrencen og den tekniske udvikling skylden.

Mogens Bryde, tidligere Bruxelles-korrespondent, erindrer i “Tegn & Tema – Ritzaus journalister gennem 50 år” bureauet i midten af 1950’erne som et sted, hvor der arbejdes flittigt og produceres meget – og hurtigt. Men det er også afslutningen på en epoke, hvor der kun i begrænset omfang udfoldes personlige initiativer. Der bliver jo indtelefoneret meddelelser, når der sker noget af betydning, lyder beskeden.

I 1958 afløses den efterhånden 73-årige direktør Lauritz Ritzau af den hidtidige chefredaktør og vicedirektør Gunnar Næsselund, 41 år. For Næsselund bliver det en hovedopgave at modernisere den journalistiske behandling af stoffet. Han har erfaring og inspiration fra udlandet, hvor han har arbejdet som bureauets korrespondent i London, Paris og Moskva. Næsselund er især optaget af at omplante Reuters arbejdsmetoder til danske forhold.

Det sker, at Ritzau-medarbejdere sendes på “studieophold” hos Reuters. Direktøren går som regel let hen over en bommert begået af en søvnig nattevagt og giver de nye unge ret frie hænder til at afprøve, hvad de måtte have af talent. Samtidig er Gunnar Næsselund stærkt interesseret i den tekniske udvikling, hvor han forsøger at placere bureauet i front.

“Direktøren på Ritzau har altid været en central figur, men i Gunnar Næsselunds tid var han helt dominerende – på godt og ondt. Han vurderede hver enkelts indsats og blev irriteret, hvis telefonbøgerne lå og flød, hvad de ofte gjorde, fortæller tidligere nyhedsredaktør Martin Jensen i “Tegn & Tema – Ritzaus journalister gennem 50 år”.

Og hvis rengøringen ikke er tilfredsstillende, kan de medarbejdere, der er på weekendvagt, opleve direktøren med familie boltre sig på gange og trapper med spande, sæbe, gulv- og støveklude.

Havde Næsselund fået sin vilje, ville Ritzau formentlig allerede da kunne have leveret billeder til sine kunder, men hans argumenter afvises gang på gang af bestyrelsen.

– Men nu kommer der noget nyt, som hedder teletype. Det er fremtiden, og hvis bestyrelsen heller ikke vil være med til det, tager jeg pengene over driften. Det må jeg ikke, men så kan de afskedige mig, siger direktøren, der hver anden lørdag året rundt placerer sig selv i nyhedsredaktørstolen.

I 1966 er telesætningstjenesten så småt i gang, det vil sige produktion af kodede hulstrimler til styring af avisernes sættemaskiner og mere avanceret trykketeknik. Fremgangsmåden er lige velegnet til nyheds- og tabelstof.

– Den giver chancen for en blød overgang til edb-alderen, hedder det i årsberetningen.