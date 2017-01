Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 16

Under det historiske EU-topmøde i København i 2002 med optagelse af 10 nye medlemsstater kan Ritzau som det første nyhedsbureau i verden bringe klokkenyheden om forliget på topmødet, fire minutter før franske AFP. 30 Ritzau-journalister dækker mødet.

Året efter gentager Ritzau succesen under Italiens formandskab. Til gengæld ender dette topmøde med et sammenbrud. Den nyhed er Ritzau først til at fortælle verden. Klokkerne fra det danske nyhedsbureau går ud klokken 13.20, hele 22 minutter før alle andre. Det er en af de 684 klokker, der lyder fra Ritzau i 2003.

Året efter gentager Ritzau succesen under Italiens formandskab. Til gengæld ender dette topmøde med et sammenbrud. Den nyhed er Ritzau først til at fortælle verden. Klokkerne fra det danske nyhedsbureau går ud klokken 13.20, hele 22 minutter før alle andre. Det er en af de 684 klokker, der lyder fra Ritzau i 2003.

En anden, nyheden om kronprins Frederiks og Mary Donaldsons kommende bryllup, får dagbladet Information til at skrive sarkastisk om bureauets nyhedsprioritering. Her må det først forklares, at der med en nyhed af “førsteprioritet” menes et såkaldt il-telegram med prioritet 1, mens et almindeligt klokketelegram udsendes på prioritet 2. Og at det nok ikke i alle de nævnte eksempler har været meningen fra Ritzaus side, at de skulle udsendes som il-telegrammer:

“Det sker – men det sker ret sjældent. De sidste knap 15 år er det kun sket 30 gange, at Ritzaus Bureau har givet en nyhed såkaldt førsteprioritet. I telexens tid udløste første- og andenklasses nyheder en tydelig ringen, så redaktionens bud straks kunne løbe hen og afrive strimlen.

I nutidens mail-teknologi ringes der også, men ofte vil der i redaktionssekretariatet være skruet ned for lyden. Kravet til førsteklasses klokker er dog fortsat det samme, nemlig blåt blod i årerne”, siger John Danielsen, nyhedsredaktør på Ritzau.

Da RB klokken 09.14 i går kunne fortælle, at “Kronprins Frederik og Mary Elizabeth Donaldson skal giftes”, var der derfor ikke meget at være i tvivl om. Det var der heller ikke, da bureauet 37 minutter senere udsendte et telegram med overskriften “Millioner af irakere sulter fortsat”. Det fik laveste prioritet, 4. John Danielsen medgiver gerne, at systemet “er lidt gammeldags”:

“Det går ud på, at alt, der har med royale mærkedage at gøre, ryger ud på en etter. Så tager det kun to sekunder at beslutte det. Muligvis tre. Også for eksempel et drab på en minister ville udløse et et-tal, men så skal vi nok op i statsoverhovedet eller lignende.”

– Men kongehuset er en etter i sig selv?

” Ja, når det er en historie af den slags. Det er snart en 100-årig tradition, men der ligger ikke så meget andet i det.”

– Ikke den 11. september?

” Nej. Hvis det var et angreb på Danmark, så måske. Altså hvis vi overlever.”

– Et par fly ind i SAS-hotellet er ikke nok?

” Øh, så bliver jeg lidt i tvivl. Hvis det var mod Christiansborg, var det en klar etter. Men vi skal op i den klasse, hvor vi har angreb på staten og styret.”