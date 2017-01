En kampagne for at sælge den nye pressemeddelelsestjeneste, Ritzau Info, skydes i gang, og der sendes materiale ud til 500 organisationer. Markedet for pressemeddelelser er uopdyrket, og det skal Ritzau Info udnytte.

I sommeren 2011 lufter Berlingskes topchef, Lisbeth Knudsen, stort set samme utilfredshed med Ritzau, som hun gjorde fra sin stilling som nyhedsdirektør i DR fem år tidligere.

Ritzau skal være både billigere og smallere, mener koncernchefen, der opsiger den nuværende aftale med bureauet.

Af bogen “Lisbeth Knudsen”, skrevet af Susanne Bernth, fremgår det, at Berlingske-direktøren også gerne ser Ritzau svækket for derigennem at gøre det lidt vanskeligere for gratisaviserne Metroxpress og 24timer. Gratisaviserne er storforbrugere af bureauets stof, og JP/Politikens Hus har på det tidspunkt sikret sig et medejerskab af Metroxpress, mens koncernen i forvejen ejer 24timer. De to konkurrerer med Berlingske Medias gratisaviser, Dato og Urban, der fusionerer i 2007, inden fusionen under navnet Urban lukker i januar 2012. Dermed har Berlingske trukket sig ud af markedet for gratisaviser.

Ritzaus bestyrelse samles 24. august, og i en pressemeddelelse hedder det, at man har besluttet at indføre en revideret mediepakke, der gør det muligt at abonnere på en slankere nyhedstjeneste.

– Der vil blive skabt større valgfrihed. Så bliver det op til medierne selv, om det bliver billigere. Det kommer an på, hvordan man gør det, i og med man er forpligtet til at købe mindre, uddyber Ritzaus bestyrelsesformand, Erik Bjerager, over for fagbladet Journalisten.

Tillidsrepræsentant Charlotte Mackeprang betegner situationen som uforløst.

– Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men vi prøver at holde hele situationen i strakt arm og arbejde videre, selv om det er en meget utryg og uvis situation, siger hun til fagbladet.

Det kommer frem, at Berlingske har forhandlet om et samarbejde med nyhedsbureauet Newspaq, der ejes af A-pressen, hvor Lisbeth Knudsen også har en fortid som direktør. Men forhandlingerne er brudt sammen, så Berlingske går selv, oplyser chefredaktør Lisbeth Knudsen. “Går selv” betyder, at Berlingske vil etablere et nyhedsbureau, der får navnet Berlingske Nyhedsbureau (BNB).

Det nye bureau skal åbne 1. januar 2012 og vil ifølge Lisbeth Knudsen være godt for demokratiet, fordi det giver mere mangfoldighed. Eller som hun med et lidt andet ordvalg formulerer det:

“Det vil være positivt med en mere alsidig nyhedsrulle end den, der kværner ud alle vegne”.

Ritzau-formand Erik Bjerager mener, at Berlingske hele tiden har haft til hensigt at lave et konkurrerende nyhedsbureau. Han finder det beklageligt og skadeligt for det nationale nyhedssamarbejde, at Berlingske vil bruge public service-kroner på at etablere en konkurrent til Ritzau. Han henviser til den redaktionelle og økonomiske muskel, som Berlingske-koncernen har fået med den nye og licensfinansierede Radio24syv, som har brug for et nyhedsbureau. Radio24syv, der skal være et alternativ til DR, går i luften 1. november 2011 og modtager lidt under 100 millioner kroner om året i tilskud.

Bjerager finder dog også noget positivt i Berlingske Medias udtræden af bureausamarbejdet, fordi “Berlingske-koncernen har været den ejer, der har lagt flest hindringer i vejen, for at Ritzau kunne udvikle sig på nye forretningsområder”. Men det er, som om de dårlige nyheder står i kø denne sommer på det 145 år gamle bureau. For når en ejer melder sig ud af interessentskabet, skal de øvrige også have muligheden, fastslår vedtægterne.

30. august meddeler Bornholms Tidende, at avisen, hvis historie lige som Ritzau går tilbage til 1866, forlader Ritzau. Knap fire måneder senere køber Berlingske Media 25 procent af aktierne i den bornholmske avis. 1. september slutter den store regionalavis JydskeVestkysten sig til BNB, hvilket ikke er nogen større overraskelse, da Berlingske ejer halvdelen af Syddanske Medier, hvori JydskeVestkysten indgår.

På Ritzau tales der blandt medarbejderne om, at bureauets fremtid nu er særdeles usikker. Historien har vist, at der ikke i Danmark er plads til to ligeværdige nyhedsbureauer. Der er i de forløbne 145 år gjort mange forsøg på at tage konkurrencen op med Ritzau. Hidtil har bureauet klaret sig igennem alle storme, både i de 81 år som en familieejet virksomhed og i de følgende 64 år under pressens ejerskab.

Men nu kommer konkurrencen fra et af de største mediehuse i Danmark. Blandt Ritzaus medarbejdere er der også en opfattelse af, at Lisbeth Knudsen træder unødigt på dem, når hun kritiserer deres arbejde for at være “utidssvarende” og af “for dårlig kvalitet”.

Selv om BNB i udgangspunktet kun råder over cirka en fjerdedel af det antal medarbejdere, som Ritzau har, er der alligevel på det gamle nyhedsbureau en følelse af, at man er den lille, der skal kæmpe mod den store koncern. (Berlingske Media havde i 2015 en omsætning på 2,2 milliarder kroner, mens Ritzau samme år omsatte for knap 114 millioner kroner).

Men kan der ligefrem blive tale om en lukning? Det afviser bestyrelsesformanden blankt, omend Erik Bjerager varsler omfattende besparelser fra årsskiftet. Men han understreger, at alle øvrige interessenter står sammen om bureauet. I begyndelsen af november sættes tal på besparelserne efter først og fremmest Berlingskes farvel: 17 stillinger på bureauet nedlægges. 2011 resulterer i en økonomisk nedsmeltning for Ritzau, der må notere et underskud på 17,3 millioner kroner.

Men alligevel er der en vis optimisme at spore på generalforsamlingen 29. marts 2012. Det hænger sammen med en beslutning om at omdanne interessentskabet til et aktieselskab. Alle 15 ejere – dagbladskoncerner og Danmarks Radio – bakker op om forslaget. Samtidig beslutter ejerkredsen at indskyde ny kapital i selskabet, der af tekniske grunde i første omgang får navnet Ritzaus Bureau af 2012 A/S. Beslutningen skal bane vejen for, at Ritzau i fremtiden kan udvikle sig på fuldt kommercielle og konkurrencemæssige vilkår. Bestyrelsesformand Erik Bjerager, der er administrerende direktør og chefredaktør for Kristeligt Dagblad, siger, at den nye ejerstruktur er en modernisering, der sikrer, at ejerkredsen nu sætter udviklingen af virksomheden Ritzau øverst.

At en mulig lukning af bureauet har været i tankerne, fremgår af en e-mail, som direktøren udsender til alle medarbejdere et par uger efter generalforsamlingen.

“Når jeg tænker tilbage på sommeren 2011, hvor Ritzaus fremtid i høj grad var usikker, og hvor der ligefrem kunne rejses tvivl om Ritzaus eksistens, er jeg meget glad for, at det er lykkedes så langt. Vi har nu en arbejdsplads, der selskabsmæssigt er bedre gearet til at tage udfordringerne op. Samtidig bakker Ritzaus ejere op om at udvikle virksomheden til en sundere og mere kommerciel forretning”, skriver Lars Vesterløkke.