Historien om Ritzaus Bureau – kapitel 9



Ritzaus Bureau er i økonomisk stormvejr i perioden mellem første og anden verdenskrig. Bestyrelsen leger med tanken om at formidle annoncer. I stedet vælger man at sætte abonnementsprisen op mod til gengæld at afgive en del af bureauets selvstændighed.

Efter Første Verdenskrigs afslutning rejser andendirektør Lauritz Ritzau til London med den opgave – for første gang i bureauets historie – at indgå kontrakter direkte med britiske Reuter og franske Agence Havas. Derefter går turen til Berlin for at få en ny aftale med Wolffs Bureau om den direkte, nationale udveksling af nyheder. Det knager i den ellers så stærke bureaualliance efter krigen, og der er behov for at samle sig og bygge et nyt net af efterretninger op.

Forhandlingerne trækker ud. Reuter og Havas har besluttet, at Skandinavien skal være fælles territorium og betjenes af dem begge. De forlanger samme betaling – 1000 pund hver pr. år – men det lykkes Lauritz Ritzau at forhandle sig til en halvering af beløbet. Det sker fra Reuters side med en kraftig understregning af, at det er langt under, hvad man mener, at nyhederne er værd, og hvad den danske presse bør kunne betale. Man gør det dog “for at hjælpe et bureau, med hvilket vi har haft så gode forbindelser i et halvt århundrede, igennem en vanskelig overgangstid i det næste et-to år.”

“Vort tilbud er et udtryk for såvel vor goodwill overfor vore gamle venner som for vort ønske om at fremme solidariteten indenfor nyhedsbureauernes familie, hvor Ritzau altid har indtaget en ærefuld plads”, meddeler Reuter.

Wolffs Bureau vil derimod ikke acceptere, at det ifølge det stadig bestående nyhedskartels regler er forpligtet til uden vederlag at lade sine tyske telegrammer gå til Ritzau, når Reuter og Havas forlanger det. Direktør Ritzau må derfor til Berlin og siden forhandle med Stockholm, da der fortsat er tale om telefonisk videregivelse af stoffet hertil. Resultatet er den første kontrakt mellem Wolff og Ritzau på national basis.

Forinden har Wolff meddelt Ritzau, at selv om det ikke “grundsätzlich” er forpligtet, vil det som hidtil være indforstået med at levere Ritzau en tysk tjeneste fra Berlin, men kun med tyske nyheder. For den skal Ritzau betale 2500 kroner, hvilket svarer til et halvt års løn for en medarbejder. Dertil kommer telegram- og telefonudgifter.

Med nye, dyre kontrakter udadtil og store udgiftsforøgelser indadtil står Ritzau ved krigens slutning betydeligt svagere end ved dens begyndelse. Bureauets samlede udgifter stiger fra 170.000 kroner i 1917 til over 300.000 kroner i 1919.

Gode råd er dyre, og bureauets bestyrelse får den tanke at oprette en afdeling for formidling af annoncer. Planen møder stor modstand i provinspressen. Svaret fra Ritzaus ledelse er, at indtægterne skal forøges, og kan det ikke ske på den måde, må bladenes betaling forhøjes. Til gengæld forlanger aviserne større indsigt i bureauets drift. Og dermed begynder man forhandlinger om en overenskomst, der i nogen grad begrænser bureauets selvstændighed, men samtidig sikrer det fred med bladene og et passende økonomisk udbytte.

Idéen om annonceformidling skrinlægges, og i 1919 underskrives en overenskomst om oprettelse af et presseråd, der skal regulere forholdet mellem Ritzaus Bureau og pressen. Der bliver herefter underskrevet nye treårige kontrakter med bladene.

Presserådet dannes

Knap to år senere, 6. december 1920, vedtages vedtægter for Den Danske Presses Telegram-Udvalg (Presserådet for Ritzaus Bureau). Formålet er “at varetage den danske presses interesser med hensyn til den fælles telegramforsyning.” Halvdelen af presserådets medlemmer vælges fra hovedstadspressen og halvdelen fra provinspressen. Vedtægterne slår fast, at Ritzau hverken direkte eller indirekte kan udvide sin virksomhed til nye områder uden Presserådets tilslutning. Overenskomsten kan opsiges med et års varsel af begge parter, men opsiger Ritzau en kontrakt, skal samtlige blades kontrakter anses som bortfaldne. Pressen får nu mulighed for at sætte sig ind i bureauets kontrakter med udlandet, den får indblik i bureauets generelle økonomi, og samtlige dagblades kontrakter udløber på samme tid.

Kun på ét punkt bøjer bureauets bestyrelse sig ikke. Det gælder ønsket om, at Presserådet kan udpege et journalistisk uddannet medlem af Ritzaus direktion. Ordningen fungerer efter sin hensigt, selv om den ikke er helt tilfredsstillende for de redaktører, der går ind for pressens eget nyhedsbureau.

Man kan dog være sikker på ét – at tanken føres frem, hver gang Ritzau varsler forhøjede honorarer for at få udgifterne dækket. I 1927 opsiger Lauritz Ritzau overenskomsten. Han henviser til, at mange forhold er ændret, siden den blev indgået, og at der er behov for væsentlige honorarforhøjelser. Bureauets krav betegnes som urealistisk, og bladene kommer med et modkrav om takstnedsættelser på helt op til 25 procent.

På et redaktørmøde 2. december 1928 høres mange røster for dannelsen af pressens eget bureau. Også selv om direktør Ritzau – med henvisning til Norge og Sverige – argumenterer med, at bladenes abonnementsudgifter ikke bliver billigere ad den vej. Forhandlingerne ender med, at pressen accepterer et tilbud fra Ritzau om at nedsætte betalingen med fem procent og en ny nedsættelse på fem procent året efter. Det sker på betingelse af, at bladene vil lade sig betjene af den nye teknologiske landvinding – radioen. Hermed kan bureauet spare udgifter til filialtelefonering.

Dalende omsætning

I hele mellemkrigsperioden må Ritzau leve med vigende indtægter. I 1921 er bureauets driftsbalance på 503.800 kroner, mens den i 1938 kun er på 498.000 kroner.

Godt halvdelen af indtægterne kommer fra provinsbladene og blot en fjerdedel fra hovedstadsaviserne. Resten er privatabonnenter i hovedstaden og provinsen samt fra Pressens Radioavis, der bliver abonnent i 1926 og begynder med at leje et lokale hos Ritzau til sin redaktion.

I 1934 tager telegramudvalgets formand og næstformand initiativ til en samtale med Ritzaus bestyrelsesformand, højesteretssagfører Otto Bang, og direktør Lauritz Ritzau om bureauets indstilling til en forhandling om overtagelse. Man standser ved et beløb på cirka en halv million kroner, som pressen må betale enten kontant eller over en årrække, hvis familieinteressenterne skal afstå bureauet. Mere sker ikke i den omgang.

Opsigelser og nye honorarforhandlinger bølger frem og tilbage, men i de sidste år op mod Anden Verdenskrig, da især udgifterne til de udenlandske bureauer stiger stærkt, går det noget nemmere. Ingen af parterne kan i sidste instans være tjent med, at et for snævert albuerum for bureauet skal forringe kvaliteten af pressens centrale nyhedsbetjening.