Jobopslag – reporter til Sydney

Kan du overvåge, formidle og perspektivere nyheder, har du nu mulighed for et attraktivt job på den anden side af jordkloden.

Ritzaus overvågning om natten er helt afgørende for et velfungerende nyhedsbureau. Netop om natten og tidligt om morgenen er vores kunder særligt afhængige af vores overvågning af både danske og udenlandske nyheder.

For fem år siden besluttede Ritzau at udsende fire medarbejdere til Sydney, Australien. Her har de fungeret som Ritzaus vågne øje om natten, og den store tilfredshed fra vores kunder samt behovet for endnu flere øjne på begivenhederne uden for almindelig kontortid har ført til, at vi i dag har fem journalister udstationeret i Sydney.

Nu søger vi yderligere en medarbejder til Sydney-redaktionen, således at vi fremadrettet skal være seks journalister “down under”. Dels efterspørger både vores pro- og mediekunder et “morgenbrief” – dels ønsker vi at forstærke natten og dermed reelt den tidlige morgendækning endnu mere, fordi dette ofte er helt afgørende for vores kunder.

Har du lyst til at være Ritzaus udsendte nattevagt, er der derfor nu en ledig stilling i Sydney. Vi har ikke sat en dato på, hvornår du skal begynde – men det skal være hurtigst muligt.

Som udgangspunkt er der tale om en tidsbegrænset stilling på to år.

De fem reportere i Sydney udgør Ritzaus faste team af nattevagter. De udsendte skal bidrage til Ritzaus dækning af udland, krimi, indland, politik, sport og erhverv og fremadrettet altså også et “morgenbrief”, som alle på redaktionen skal være med til at lave.

Er du interesseret i stillingen som “nattevagt” i Sydney forventer vi, at du har flg. kompetencer.

– Du skal indgå på en redaktion, hvor gode kolleger og højt humør vil være normen. Derfor er det nødvendigt med gode samarbejdsevner.

– Du skal have et godt overblik, og du skal være i stand til at se den gode og relevante nyhed i mængden.

– Vi forventer, at du har en kvalificeret allround-viden om centrale udenrigspolitiske emner, sport, erhverv, krimi, indland og dansk politik.

– Du skal kunne skrive i et letforståeligt sprog, kunne arbejde med Ritzaus formater – og du skal kunne beherske såvel den hurtige som den lidt grundigere researchede nyhed.

– Vi forventer, at du læser og forstår engelsk uden problemer. Kendskab til andre fremmedsprog er en fordel.

– Du skal kunne prioritere og sætte en kort radionyhedsudsendelse sammen og læse den op.

– Du skal medvirke til at producere “morgenbrief” sammen med de andre journalister på redaktionen. Dette kræver overblik og evnen til at skrive kort og præcist.

– Vi forventer en stor grad af selvstændighed – evnen til at kunne manøvrere på egen hånd “langt hjemmefra” vil være en fordel.

Arbejdsopgaver

– Du har ansvaret for at overvåge både danske og internationale nyhedstjenester/medier/websites og prioritere de vigtigste nyheder. Det forventes, at du bidrager til dækningen inden for alle relevante stofområder.

– Du skal primært producere webnyheder – men det forventes også, at du kan skrive til Ritzaus Plus-format.

– Du skal bistå med kvalificeret redigering af historier fra de andre nattevagter.

– Du skal bidrage med at producere “morgenbrief”.

– Du skal bidrage med at producere radio-nyheder.

– Du skal bidrage med konstruktive indspark og oplæg til morgenholdet i St. Kongensgade.

– Natredaktionen i Sydney er en del af Ritzaus NU-redaktion.