Jobopslag – studenterjob på Tid & Sted

Ritzaus Tid & Sted-begivenhedskalender er et journalistisk planlægningsværktøj, der samler og giver overblik over væsentlige kommende begivenheder i ind- og udland og i alle hjørner af samfundslivet – politik, erhverv, sport, politi og retsvæsen, kultur og underholdning.

Oplysningerne til kalenderen indsamles gennem systematisk overvågning af danske og udenlandske nyhedskilder – danske landsdækkende, regionale og lokale medier, udenlandske medier, nyhedsbureauer, hjemmesider mm. Kalenderen produceres i tæt samarbejde med Ritzaus nyhedsredaktioner.

Vi søger nu en studentermedhjælper til at bistå redaktionen, der består af to fuldtidsansatte journalister. Arbejdstiden er 8-16 timer, svarende til en eller to dage, om ugen, men der er mulighed for stor fleksibilitet. Tiltrædelse omkring 1. februar eller efter nærmere aftale.