Ritzau er klar til den kommunale valgdag

Ritzaus dækning af den kommunale valgdag bygger på en solid planlægning og grundig evaluering fra sidste valg.

Omkring 280 artikler skrev Ritzaus journalister om den kommunale valgdag på selve valgdagen og dagen efter kommunal- og regionsvalget i 2013.

Nogle af artiklerne var forberedt på forhånd, men langt de fleste dækkede dagens begivenheder og politiske slag rundt om i de 98 kommuner og fem regioner.

Ved kommunal- og regionsvalget i 2017 går Ritzaus Bureau til biddet med samme intensitet i dækningen som tidligere. Det fortæller nyhedschef Søren Funch.

– Vi forsøger at være den klippesolide nyhedstjeneste, der breaker alle de vigtige nyheder på selve dagen, aftenen, i løbet af natten og dagen efter. Medierne skal kunne finde alt det hos os, som de ikke selv får dækket, siger han.

Ro på i newsroom

I løbet af valgdagen og til langt ud på natten er der en række begivenheder, som Ritzau på forhånd har besluttet sig for at følge. Det gælder for eksempel, når valgstederne åbner klokken otte, når partilederne står klar ved stemmeurnerne, når de første valgresultater tikker ind, og når partierne samles til valgfester eller gravøl ud på natten.

Ritzau har journalister i marken på valgdagen, men de fleste sidder med to-tre-fire computerskærme foran sig og følger slagets gang på hovedredaktionen i Store Kongensgade i København.

Kaster en udenforstående et blik ind på redaktionen på en valgdag, vil det måske overraske, at der er så god ro på gemytterne.

– Alle er klar over, hvad de skal lave i løbet af dagen, og hvad vores succeskriterier er. Der er ikke spor hektik, men en knusende ro i vores newsroom, når der er valg, siger Søren Funch.

Ritzau kommer med kvalificerede bud på stemmeprocenten

I løbet af dagen udsender Ritzau blandt andet faktaartikler, der giver overblik over valget. Hvor er der mulighed for, at den yngste borgmester bliver valgt, og hvor er der særlig tæt kamp om borgmestertaburetten?

Ritzau kommer også med kvalificerede fingerpeg om stemmeprocenten. Både Danmarks Radio og TV 2 er blandt de medier, der flittigt benytter sig af de rundspørger om valgdeltagelsen, som Ritzau foretager til en række valgsteder rundt om i landet på valgdagen.

Valgstederne lukker klokken 20. Herefter begynder de første valgresultater at tikke ind.

Med valgresultaterne starter også den journalistiske dækning af konstitueringerne i kommunerne og regionerne. Hvem er inde, hvem går sammen med hvem, og hvem er røget ud? Hvem har mistet borgmesterposter, og hvilke partier er gået frem eller tilbage? Hvordan er det gået kendisserne, og hvordan ser de landspolitiske tendenser ud?

Det uforudsigelige kommunalvalg

Det sidste kan være en særlig udfordring, forklarer Christian Braad Petersen, leder af Ritzaus Christiansborg-redaktion.

– Ved kommunalvalget i 2013 ankom Helle Thorning-Schmidt til Socialdemokratiets valgfest og sagde, at de havde tabt valget, og det havde de jo ikke. Det viste sig, da stemmerne i alle kommuner var talt op. De landspolitiske tendenser ved et kommunalvalg kan simpelthen være sværere at forudsige, og det gør kommunalvalget meget anderledes end et folketingsvalg, siger han.

Journalisterne på Ritzaus Bureau er særligt opmærksomme på, hvordan resultater fra exitprognoser og meningsmålinger viderebringes.

– Når vi viderebringer prognoser, varedeklarerer vi helt ned på decimalerne. Det er afgørende, at vores kunder kan gennemskue, hvordan prognosen er blevet til. Derfor kaster vi en grundig detektorvinkel på tvivlsomme meningsmålinger, siger Søren Funch.

Holder øje med lokalmedierne

De lokale medier spiller en særlig vigtig rolle, når Ritzau dækker kommunal- og regionsvalg.

– Ofte er det de lokale medier, der først erfarer, hvad der sker i lokalområderne, og da vi jo ikke kan være til stede overalt, er vi derfor i kontakt med mange af dem i løbet af valgdagen og i dagene efter. Når der er kommunalvalg, har de lokale medier deres primetime, og derfor er de på mange måder den bedste kilde til at forstå og følge med i, hvad der foregår på de kanter, som vi ikke beskæftiger os med hver dag, forklarer Søren Funch.

Udfordringen for Ritzau er dog ikke bare at finde frem til nyhederne, men især at skære igennem den store mængde af informationer og finde frem til de væsentligste nyheder, der har landsdækkende interesse.

Evaluerer valgdækningen

Ritzaus valgdækning foregår til langt ud på valgnatten med nyheder, reportager og ikke mindst analyser og kommentarer fra valgforskere og politikerne på Borgen, når landsresultatet ligger klar.

I dagene efter fortsætter valgdækningen med et særligt fokus på konstitueringerne i kommunerne og regionerne. Kampen om magten kan vanen tro være en grum affære mange steder med højst overraskende valgforbund, politiske knivstikkerier og politikere, der skifter parti.

Når valget er overstået, og langt størstedelen af byrådene og regionsrådene er konstituerede, går redaktionen på Ritzaus Bureau i gang med at evaluere dækningen af valget. Det er en fast procedure ved landsdækkende valg, at dækningen gås efter i sømmene og justeres, så den bliver endnu skarpere og bedre til næste valg.