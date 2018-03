Landdistriktet er en god historie

Landdistriktskommunerne skal selv være med til at sætte den positive dagsorden ved at fokusere på udvikling i stedet for afvikling.

– Landdistrikterne kom på dagsordenen under kommunalvalget. Nu skal vi holde momentum frem til næste valg. Vi kan gøre det i fællesskab, og vi kan gøre det lokalt i kommunerne, men vi skal helt ud af offerrollen og have endnu mere stolthed ind. Yderområderne er nationens vækstfundament. I kan godt tillade jer at ranke ryggen.

Sådan lød den peptalk, som Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, gav de borgmestre og kommunaldirektører, der deltog i Borgmestermøde 2018 på Varde Rådhus.

Mødet var arrangeret af Ritzaus Bureau og Landdistrikternes Fællesråd, og blandt de temaer, der var oppe at vende, var landdistrikternes selvforståelse.

– Vi skal have fortalt de gode historier, som giver befolkningen en god følelse omkring landdistrikterne. Vi skal have fortalt, at landdistrikterne er attraktive områder med udvikling i stedet for afvikling. At det er områder med natur, job, tryghed, tillid og fællesskaber. Det er en måde at ride videre på den gode dagsorden på, fortsatte Steffen Damsgaard.

Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune for Socialdemokratiet, mindede om, at det ikke er nok kun at fortælle de positive historier om, hvad der sker i landdistrikterne. Også de historier med udfordringer for landdistrikterne er vigtige at fortælle for at nuancere billedet af, hvad der foregår, og dermed få skubbet udviklingen i den rigtige retning.

– Hvis man ikke husker at skaffe job til ægtefællerne, så risikerer man ikke at kunne skaffe arbejdskraften til et område. Og hvis MHI Vestas ikke kan skaffe arbejdskraft, så flytter de jo ikke til Nordsjælland, men til Polen, og så er det Danmark som helhed, der taber. Sådan en historie skal vi også kunne fortælle, sagde han.

Medierne har fået et mere nuanceret syn på landdistrikterne

Ved kommunalvalget i 2017 fik landdistrikterne mere positiv omtale, end det har været tilfældet i nogle år, hvor historierne om landdistrikterne handlede om affolkning og afvikling.

Men nu er der ved at ske et skifte i opfattelsen af landdistrikterne, og det skyldes blandt andet – forklarede Elisabet Svane, politisk redaktør på Jysk Fynske Medier – at de landsdækkende medier har været med til at nuancere billedet af landdistrikterne.

– Jeg vil ikke sige, at landet er samlet, men landet er heller ikke så splittet længere. Det kunne vi se på mediernes dækning af kommunalvalget, som var mere alsidig og varieret. Medierne har opdaget, at man godt kan bo og leve i provinsen.

Det er ifølge Steffen Damsgaard en række landspolitiske initiativer, der har været med til at ændre billedet af landdistrikterne i en mere positiv retning. Det er for eksempel den ændrede planlov, det er bredbåndspuljen, og det er udflytningen af de statslige arbejdspladser.

– Christiansborg har fået et skarpere blik for, at landet skal være i balance, sagde Steffen Damsgaard.