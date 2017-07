Medievalg: Kun lokal synlighed flytter stemmer

Lokalpolitikere udkæmper en forgæves kamp, når de i deres medievalg søger at kanalisere deres budskaber ud gennem landsdækkende presse for at stå politisk styrket i deres nærområde. Det mener Troels Mylenberg, der er tovholder på 13 dagblade.

Det kan ikke nytte noget, at yderområdernes lokalpolitikere føler sig frustrerede over, at deres mærkesager ikke bliver taget op af de landsdækkende medier eller for den sags skyld Ritzau.

De skal derimod i samarbejde med deres stab tage ejerskab for at udtænke og eksekvere kommunikationskampagner, der har rod i lokale problemstillinger og leverer løsningsmodeller i nærområdets relevante medier.

Så kontant er udmeldingen fra Troels Mylenberg, som er direktør og ansvarshavende chefredaktør for Jysk Fynske Medier, som omfatter 13 dagblade og herunder et ditto antal lokale nyhedssites.

En markant nyskabelse manifesterer sig i den fælles sektion, der optræder i alle aviserne og hedder “Danmark”.

Den kommer dagligt i 160.000 eksemplarer og når 500.000 læsere, hvilket til sammenligning er det dobbelte af Jyllands-Posten, og sektionen er konceptuelt tænkt som øjenåbneren, der vender sig fra yderområderne og ind mod den store by frem for at gøre, hvad langt størstedelen af de øvrige aviser gør.

Nøgleordet er nærhed

Troels Mylenberg, der i sagens natur har massiv erfaring i formidling af lokalt orienterede nyheder, understreger med et kommunalvalg som primært eksempel, at de store, landsdækkende medier aldrig vil have mulighed for at dykke detaljeret ned i de lokale historier.

Man vil kun kunne tegne tendenser, hvilket på bundlinjen er uinteressant for såvel afsender som formidler og tænkt modtager af budskaberne, og dermed bliver det uinteressant.

Ifølge Mylenberg er der derfor heller ikke grund til at spilde hverken tid, krudt eller ærgrelser på at få taletid i de største medier hverken på print eller elektronisk.

Der skal heller ikke skydes med spredehagl, da der eksempelvis ikke findes mange historier om landdistrikternes produktionsvirksomheder i Berlingske Business.

Hvis du ønsker at informere og påvirke lokalt, skal der også handles lokalt, og det vil med fordel foregå gennem de medier i nærområdet, der både har interessen for og ressourcerne til at fordybe sig i de gode, lokale historier.

Her består øvelsen så i at give folk det, de ikke vidste, de havde brug for at vide.

Fra informationsstrøm til stormflod

Den konklusion fører en anden udfordring med sig. For hvor man tidligere som afsender kun har behøvet at forholde sig til begrebet lokalområde som noget rent fysisk, er det i dag vokset til også at være en virtuel størrelse.

Det vidner nutidens mangefacetterede mediebillede om, da forbrugerne og læserne også er delt op i nicher eller segmenter, alt efter hvad de interesserer sig for.

Langt flere end før læser det, de på forhånd har tilkendegivet, at de gerne vil vide noget om. De gør det på flere forskellige platforme, og de gør det på vidt forskellige tidspunkter af døgnet.

For Mylenberg udgør nichemediet Sukkerroe-Nyt nok et pudsigt, men samtidig godt eksempel på samme.

Vi knytter os i højere og højere grad til interessegrupper, og vi læser først og fremmest nyheder og historier, hvis temaer vi på forhånd har udvalgt.

Dermed skal der også på den konto tænkes ekstra kreativt og strategisk i forbindelse med medievalg, når det handler om at ramme de ønskede målgrupper.

Lær mediemarkedet at kende

Da segmenterede medier utvivlsomt kommer til at fylde meget mere i det samlede billede fremover, bliver det derfor også sværere at komme til at sætte dagsordener for såvel presse som for politikere og alle andre med en god, lokal historie.

Mange ville givetvis ønske sig tilbage til gamle dage, hvor der kun fandtes TV Avisen klokken 19:30 samt dagblade, lokalaviser og ugeblade at tage højde for og betjene sig af.

Da TV 2 brød mediemonopolet i 1988, lærte vi alle, at en nyhed kan tage sig forskelligt ud, alt efter hvem der behandler den, og i dag findes der kameraer alle vegne, hvilket betyder, at enhver med en mobiltelefon i realiteten kan komme til at påvirke en nyhedshistorie eller en valgkamp.

Følgelig opfordrer Troels Mylenberg også til, at man som lokalpolitiker gør en ihærdig indsats for at læse grundigt på lektien, inden man træffer sit medievalg.

For nogle kan et interview om et nyt stadion, flere daginstitutionspladser eller forbedrede muligheder for erhvervslivet i et tænkt medie som Gummistøvle-Posten måske være lige præcis dét, der bringer dem tættere på deres vælgere.