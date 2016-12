Deloitte: Derfor har Ritzaus pressetjeneste en særlig fordel

Med få klik får man som kunde hos Via Ritzau fuld adgang til Ritzaus mediedatabase med over 1.800 mediekontakter.

Og det giver Via Ritzau en særlig fordel, mener pressechef i revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte, Ulrik Jørgensen.

Deloitte valgte i efteråret 2015 at effektivisere sin presseindsats ved at lade sine pressemeddelelser gå gennem Via Ritzaus pressetjeneste, fordi man med Via Ritzau når ud til redaktioner på dagblade, radio-/tv-stationer og webmedier over hele landet.

/ Den store fordel for os er, at Via Ritzau har en fuldt opdateret mediedatabase. Så har man et ønske om, at visse historier skal nå bredt ud – også til lokale medier og nichemedier – er Ritzaus service hurtig og ekstremt effektiv, mener Ulrik Jørgensen.

Som kunde hos Via Ritzau bliver pressemeddelelsen sendt bredt ud gennem Ritzaus systemer. Pressetjenesten fungerer på den måde som mellemmand, mens kunden blot behøver at sende sin pressemeddelelse ét sted hen.

Kamp om taletid

Ulrik Jørgensen mener, at det kan være en hård kamp at få taletid og omtale i medierne, især hvis der findes mange interessenter inden for det emne, man gerne vil tale om.

Det gælder for eksempel historier om skattespørgsmål, særligt når årsrapporten fra Skat ligger klar først på året.

/ Alle vores konkurrenter vil gerne sige noget, og derfor handler det om at komme først og bredest ud. Det lykkedes os i år, fordi vi var hurtige på knappen, og fordi vi fik det sendt ud gennem Via Ritzau, siger Ulrik Jørgensen.

Brugervenligt værktøj

Med Via Ritzau er man sikker på at få det hele med. Pressemeddelelser oprettes med et brugervenligt værktøj, og som kunde har man mulighed for at sende både tekst, billeder, video, grafik og dokumenter.

Ulrik Jørgensen kalder det ”en kæmpe fordel”, at afsenderne kan vedhæfte rapporter og pdf’er i pressemeddelelserne.

/ Så undgår man rædselsscenariet – som vi før har oplevet – med 50 mails, der bouncer tilbage, fordi filerne er for store til at blive sendt i et almindeligt mailsystem, påpeger Ulrik Jørgensen.

Samtidig gør Via Ritzau det lettere at udføre en proaktiv presseindsats, selv når man ikke er på kontoret, vurderer pressechefen hos Deloitte.

Man kan for eksempel kode pressemeddelelserne i systemet, så de ligger klar på forhånd. Det vil sige, at de kan sendes ud klokken fem om morgenen og i ferieperioder.