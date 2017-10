Sådan kommer du i din lokalavis med dit budskab

En lokalavis er et attraktivt medie for mange, der gerne vil ud med deres budskab, men husk, at de lokale blade kun dækker det … ja, det lokale.

Med 2,6 millioner læsere er de 208 lokalaviser, distriktsblade og ugeaviser i Danmark attraktive for virksomheder, organisationer og andre, der gerne vil ud med deres budskaber til beboere og arbejdspladser i lokalområderne.

Ifølge Dansk Oplagskontrol og Index Danmark/Gallup dækker ugeaviserne 85% af de danske husstande, og de bliver læst af lidt over halvdelen af alle voksne danskere.

Så hvordan kommer du i den lokale ugeavis med dit budskab?

Det har vi spurgt Lars Schmidt om. Han har i 25 år arbejdet som redaktør på en række lokalblade i Storkøbenhavn og på Vestegnen, og han sidder lige nu i spidsen for Det Grønne Område, en lokalavis i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Har dit budskab lokal relevans?

Regel nummer et: For overhovedet at komme i betragtning hos redaktionen med din historie skal den have lokal relevans.

– Alt for mange tror, at lokalblade skriver om hvad som helst, men vi skriver kun om lokalt stof. Det er ikke nok, at der er kommet et epokegørende nyt produkt, som redder verden. Opfinderen skal være fra lokalområdet, eller også skal produktet produceres lokalt, siger Lars Schmidt.

Er det markedsføring?

Lokalavisen er ikke interesseret i markedsføring, så derfor bør pressemeddelelsen ikke indeholde markedsføring af et produkt eller en ydelse.

– Vi lever af annoncer, og vi vil ikke have, at artikler og annoncer bliver sammenblandet, siger lokalavis-redaktøren.

Overholder nyheden nyhedskriterierne?

For at få adgang til spalterne i en lokalavis med din nyhed skal den indeholde nogle af de samme nyhedskriterier, som alle andre medier også arbejder efter.

Det vil sige, at den skal være aktuel, være væsentlig, skabe identifikation hos læserne, og herudover må den gerne være sensationel eller fascinerende og også gerne rumme en konflikt.

– Lokalaviser er ikke anderledes end andre medier. Nyhedskriterierne skal være til stede, før vi bringer historierne videre, siger Lars Schmidt.

En færdig artikel eller en pressemeddelelse?

Du kan vælge enten at sende en pressemeddelelse eller en fuldt færdigudarbejdet artikel, der er lige til at lægge på. Men Lars Schmidt anbefaler dog det første.

– Det er fint med pressemeddelelser skrevet som artikler til de mange lokalaviser med små redaktioner, hvor de er hårdt pressede. Men på lokalaviser med en smule selvrespekt vil man klart foretrække at modtage en rigtig pressemeddelelse, siger han.

Foto: Ritzau Foto/Mathias Svold