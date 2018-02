Syv borgmestre svarer

Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune for Venstre

Er du tilfreds med den landsdækkende mediedækning, I fik i forbindelse med kommunalvalget?

– Ja, det er jeg.

Hvad anser du for at være de vigtigste kommunale dagsordener, som du håber at høre mere om i de landsdækkende medier i den kommende tid?

– For vores del er det bosætning. Det bliver et stort tema. For at sikre vækst og udvikling i vores område er det vigtigt, at vi får flere til at vælge Ringkøbing-Skjern Kommune som bosted.

Hvordan kan du selv være med til at påvirke den nationale mediedækning, så der kommer fokus på denne dagsorden?

– Vi er gået til valg på et tema, der hedder åbenhed, dialog og samarbejde, og det tror jeg på, kan være med til at påvirke udviklingen.